Neu Wulmstorf: Reifen von Taxi gestohlen

Neu Wulmstorf - Das war eine böse Überraschung für einen Taxifahrer, der am Donnerstagmorgen zu seinem Wagen kam. Zwar befand sich der Mercedes noch auf Gelände in der Robert-Boch-Straße, auf dem er abgestellt worden war. Doch alle vier Reifen fehlten.

Diebe hatten das Fahrzeug in der Nacht auf Pflastersteinen aufgebockt und die Räder im Wert von rund 800 Euro abmontiert. Die Beute, so glaubt die Polizei, wurde in einem Fahrzeug abtransportiert.

Jetzt such die Polizei Zeugen, die hilfreich bei der Aufklärung des Diebstahls sein könnte. Sie möchten sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990 melden. zv