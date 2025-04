Neu Wulmstorf: Seniorin von Trickdieben bestohlen

Neu Wulmstorf - Am Mittwoch ist eine 86-jährige Frau von Unbekannten bestohlen worden. Gegen 11.30 Uhr hatte ein Mann an der Wohnungstür der Frau in der Stichstraße geklingelt und angegeben, dass es in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Er sei von den Wasserwerken und müsse ihre Leitung kontrollieren.

Die Frau ging mit dem Mann ins Badezimmer, wo sie einige Minuten lang das Wasser laufen ließen. Später verließ der Mann unter einem Vorwand die Wohnung. Kurz danach stellte die Frau fest, dass aus verschiedenen Schubladen mehrere tausend Euro entwendet worden waren. Vermutlich hatte der Täter einen Komplizen unbemerkt in die Wohnung gelassen, so dass dieser das Bargeld an sich nehmen konnte.

Die Frau beschreibt den Mann als etwa 45 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er sprach Hochdeutsch.

Im Zuge der Nachbarschaftsbefragung erhielt die Polizei einen Hinweis auf drei Männer, die sich gegen 12 Uhr in der Stichstraße bewegt hatten und kurz danach wieder weggefahren waren. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990 entgegen.