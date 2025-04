Neu Wulmstorf: Seniorin wurde von Duo bestohlen

Neu Wulmstorf - Eine Seniorin ist am Dienstag in ihrer Wohnung am Gerhart-Hauptmann-Ring bestohlen worden. Gegen 10 Uhr klingelte es an ihrer Haustür. Ein Mann stellte sich als Heizkontrolleur vor und gab an, die Anlage überprüfen zu müssen.

Der Mann, der sich sehr höflich und zuvorkommend gab, ging mit der Frau zusammen in den Keller und schaute sich die Anlage an. Vermutlich hatte er beim Hineinkommen die Haustür nur angelehnt, so dass ein Komplize, währenddessen die Wohnung durchsuchen konnte.

Nachdem sich der Mann verabschiedet hatte, bemerkte die Frau, dass Schubladen in ihrem Schlafzimmer durchwühlt worden waren. Der Komplize hatte Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Der angebliche Kontrolleur wird wie folgt beschrieben: Etwa1,65 bis 1,70 Meter groß und cirka 50 Jahre alt. Er war gekleidet mit einer dunklen Stoffhose und feinen Schuhen sowie einer dicken, schwarzen Jacke. Er hatte kurze, dunkle Haare und roch stark nach Rauch. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990 entgegen.