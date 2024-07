Neu Wulmstorf: Vermummte Personen legen Feuer an Lagerhalle

Neu Wulmstorf - Am Montag gegen 10.40 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Personen ein Firmengelände eines Logistikunternehmens in der Straße "Bei der Lehmkuhle" in Neu Wulmstorf, Ortsteil Mienenbüttel.

Die Personen besprühten zunächst die Außenwand einer Halle mit einem Schriftzug, entleerten dann den Inhalt zweier Benzinkanister und entzündeten diesen direkt an einer Zugangstür zur Halle.

Die vermummten Personen flüchteten dann mit einem Kleinwagen mit einem Kennzeichen, dass einen gelben Hintergrund hatte. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten sofort die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnten.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, Menschen wurden nicht verletzt. Der Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen.