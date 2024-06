Neu Wulmstorf: Versuchter Totschlag in Flüchtlingsunterkunft

Neu Wulmstorf - Mit einer Hantelstange schlug am Wochenende in der Flüchtlingsunterkunft ein 28-Jährigen auf einen Mitbewohner (23) ein. Der erlitt schwere Kopfverletzung. Die Tat wurde als versuchter Totschlag gewertet. Das Motiv ist unklar. Der 28-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. dl