Neu Wulmstorf: Werkzeug aus Scheune gestohlen

Neu Wulmstorf - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag an der Lindenstraße in eine Scheune eingebrochen. Die Diebe entwendeten mehrere Kettensägen, einen Hochdruckreiniger sowie ein Mountainbike.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen. dl