Neu Wulmstorf: Zu schnell in die Kurve - Mit Pkw überschlagen

Neu Wulmstorf - Ein 43-jähriger Mann hat am Montag auf der Straße Bei der Lehmkuhle einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 16.15 Uhr verlor der Mann in Fahrtrichtung Neue Oldendorfer Straße in einem Kurvenbereich die Kontrolle über seinen mit insgesamt vier Personen besetzten PKW.

Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen die nicht angepasste Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn.

Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und drehte sich auf das Dach. Ein 25-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.