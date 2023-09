Neu Wulmstorf: Zwei BMW aufgebrochen

Neu Wulmstorf - In der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, haben Unbekannte in der Stichstraße einen BMW xDrive aufgebrochen. Die Täter hatten dazu eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend bauten sie das Lenkrad und das Navigationsgerät aus dem Cockpit aus.



Auch in der Straße Hasenbuschfeld ist in der Nacht zu Montag ein BMW aufgebrochen worden. Allerdings blieb es hier bei der zerstörten Seitenscheibe. Möglicherweise wurden die Täter vor der weiteren Tatbegehung gestört.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen. dl