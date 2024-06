Neu Wulmstorf: Zwei Motorroller gestohlen

Neu Wulmstorf - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch am Meisterweg und in der Hauptstraße Motorroller gestohlen. Einer der beiden Motorroller wurden später demoliert und kurzgeschlossen aufgefunden. Der andere Motorroller blieb verschwunden.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten auf das Konto eines Täters gehen. zv