Neugraben: Laternenumzug der HNT an der CU-Arena

Neugraben - Die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) veranstaltet am Freitag, 8. November, einen Laternenumzug mit Start und Ziel an der CU-Arena in Neugraben (Am Johannisland 2).

Wer mitlaufen möchte, trifft sich ab 17.30 Uhr an der CU-Arena. Um 18 Uhr beginnt der Laternenumzug. Im Anschluss gibt es an der CU-Arena noch etwas zu essen und Punsch.