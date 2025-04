Neugraben: VTH-Nachwuchs holt zwei weitere Hamburger Meistertitel

Neugraben - Das Volleyball-Team Hamburg (VTH) dominiert auch in diesem Jahr die Entscheidungen bei den Hamburger Jugendmeisterschaften. Am Wochenende sicherten sich die jungen Volleyballerinnen der HNT zwei weitere Hamburger Meistertitel in den Altersklassen U13 und U15, hinzu kam eine Bronzemedaille.

Damit gewann der VTH-Nachwuchs im Mädchenbereich fünf von sechs bisher möglichen Titeln.

Insgesamt gab es acht Podestplätze. Als Hamburger Meisterinnen qualifizierten sich die Teams auch für die Norddeutschen Meisterschaften.

Dort gelang der U14 des VTH mit einem zweiten Platz jüngst sogar die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften Anfang Mai.