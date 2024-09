Neuwiedenthal: Expertenvortrag zum Thema Demenz

Neuwiedenthal - Am Mittwoch, 25. September, ist Welt-Alzheimer-Tag. Aus diesem Anlass laden das DRK Harburg und der AWO gemeinsam in den Striepensaal im Striepenweg 40 in Neuwiedenthal.

Unter anderem hören Besucher einen Vortrag von Seniorensportlehrerin und Gedächtnistrainerin Heike Heitmann zum Thema Demenz. Dazu zeigt sie praktische Übungen zur körperlichen und geistigen Aktivierung.

Gestartet wird der Nachmittag bereits ab 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, bevor es ab 15 Uhr mit dem Vortrag und den Übungen losgeht. Die Veranstalter Jana Weiland vom DRK-Harburg, Telefon 0170 612 41 65 und Dirk Ziegler vom AWO, Telefon 0176 160 22 108 bitten um vorherige Anmeldung.