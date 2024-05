Neuwiedenthal: Hospizverein ist Thema beim Nachbarschaftscafé

Neuwiedenthal - Am Donnerstag, 23. Mai, lädt das DRK Harburg im Rahmen des an jedem vierten Donnerstag im Monat stattfindenden Nachbarschaftscafés in Neuwiedenthal von 15 bis 17 Uhr in den Striepensaal im Striepenweg 40 in Neuwiedenthal ein.

An diesem Donnerstag stellt Frau Silke Debus vom Hospizverein deren Arbeit vor und berichtet, was es bedeutet, Menschen in ihrer letzten Lebensphase ambulant zu begleiten und Beistand zu leisten.