Over: Vermisste Frau aus Seevetal tot aufgefunden

Over – Die seit Donnerstag vermisste 62-jährige Frau aus Seevetal ist tot. Wie die Polizei mitteilte, ist sie am Montag im Bereich der Tiefstackschleuse an der Billweder Bucht in der Norderelbe tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Nach ihrem Verschwinden hatten Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG die Elbe wie berichtet über mehrere Stunden nach einer vermissten Frau abgesucht. Die 62-Jährige war zwei Tage zuvor zuletzt gesehen worden und wurde am Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet worden.