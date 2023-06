Paulus Night: Musik und Wein in der Pauluskirche Heimfeld

Heimfeld – Die Paulus Night geht in die nächste Runde: Am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr in der St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46, direkt an der S-Bahn Heimfeld, der Eintritt ist frei.

Die Besucher genießen einen Moment in der Kirche bei Musik und Wein: Frank Meiller (Saxophon, Klarinette, Querflöte) lädt Jenny Westman mit ihrer Viola da Gamba in die St. Pauluskirche ein, um gemeinsam zu musizieren und miteinander zu improvisieren. Dabei wird der ganze Kirchenraum bespielt.

Frank Meiller ist Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik und Klezmer. Getragen von seinem Saxophonklang verschmelzen seine Improvisationen zu etwas Neuem und lassen die Grenzen der Musik verschwinden.

Jenny Westman (Viola da Gamba) ist Meisterin auf einem heutzutage wenig bekannten Instrument, der Viola da Gamba. Es erwartet Sie sowohl Musik aus der Barockzeit als auch moderne Musik und Improvisationen im Dialog mit Frank Meiller. cb