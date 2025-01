Rade: Betrunkener Fahrradfahrer auf der A1 unterwegs

Rade - Gleich mehrere Autofahrer meldeten am Neujahrsmorgen einen Fahrradfahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Gegen 4.40 Uhr war der 18-jährige aus dem Landkreis Harburg irrtümlicherweise an der Anschlussstelle Rade auf die Bundesautobahn gelangt und setzte zunächst seine Fahrt auf dem Standstreifen fort.

Da der Mann in starken Schlangenlinien fuhr, sicherte eine aufmerksame Fahrzeugführerin das Geschehen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten nach hinten ab.

Bei der Überprüfung der Person stellte sich schnell der Grund für sein Fehlverhalten heraus, denn der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Statt eines umjubelten Zieleinlaufs erfolgte für den Zweiradfahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Strafverfahrens.