Ramelsloh: Zahlreiche Pkw-Radsätze aus Autohaus gestohlen

Ramelsloh - Das Autohaus an der Straße Bei den Kämpen in Ramelsloh ist bereits in der vergangenen Woche von Dieben heimgesucht worden. Am Freitag vermutlich in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, begaben sich mindestens drei noch unbekannte Täter auf das umzäunte Firmengelände.

Dort brachen sie einen Lagercontainer auf und entwendeten daraus zahlreiche Pkw-Radsätze, die sie anschließend über den Zaun hoben. Dort verluden die Täter die Reifen in einen Transporter und machten sich damit aus dem Staub. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen an der Straße Bei den Kämpen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. cb