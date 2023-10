Salzhause: Fünf Werkstattwagen aufgebrochen

Salzhausen - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in den Straße Lobker Weg, Falkenweg, Am Fuhrenkamp, Ossenbarg und Zur Alten Luhe Werkstattwagen oftmals mit brachialer Gewalt

aufgebrochen. Aus den Transportern wurde dann meist hochwertiges Werkzeug wie Bohrmaschinen, Akkuflex und Akkuschrauber gestohlen.

Außerdem wurde in derselben Nacht auch ein Transporter in der Straße Elbdeich in Drage aufgebrochen. Auch hier entwendeten der oder die Täter hochwertiges Werkzeug.

Insgesamt wird der Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet darum, verdächtige Personen und Fahrzeuge, gerade zur Nachtzeit, der Polizei zu melden. zv