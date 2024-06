Salzhausen: 23-Jähriger verletzt vier Polizisten

Salzhausen – Bei diesem Einsatz wurden gleiche mehrere Beamte leicht verletzt: Am Sonntag sorgte einen 23-jähriger Mann für mehrere Polizeieinsätze. Am Vormittag war es durch ihn in der Bahnhofstraße zu einer Bedrohung, Beleidigungen und einer Sachbeschädigung gekommen. Beamte hatten vor Ort die Anzeigen aufgenommen und dem 23-jährigen Beschuldigten einen Platzverweis erteilt.

Kurz nach dem Einsatz wurden die Beamten erneut gerufen, weil der Beschuldigte wieder an der Adresse aufgetaucht war. Die Beamten trafen den Mann schließlich unweit der Örtlichkeit an und wollten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, trat und spuckte nach den Beamten. Eine 29-jährige Beamtin und drei Beamte im Alter von 38, 59 und 62 Jahren wurden hierbei leicht verletzt.

Der 23-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über zwei Promille. Ihm wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.