Salzhausen: Werkzeuge und Transporter aus Firma gestohlen

Salzhausen - In der Zeit zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Straße Auf dem Hungerfelde eingebrochen. Die Täter entwendeten aus der Halle mehrere Werkzeuge sowie den Schlüssel für einen Fiat Ducato.

Mit dem Schlüssel starteten sie den weißen Kleintransporter und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzhausen unter Telefon 04172 986610 entgegen. cb