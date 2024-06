Seevetal: Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel

Hittfeld - Von Müdigkeit übermannt: Am Sonntag gegen 4 Uhr wurde der Polizei Seevetal der Fahrer eines Transporters gemeldet, welcher offensichtlich in seinem Fahrzeug an einer roten Ampel schlafe.

Die eingesetzten Beamten stellten den Transporter mit eingeschaltetem Motor in der Jesteburger Straße fest. Nachdem der männliche Fahrer durch die geschlossene Scheibe geweckt werden konnte, rollte der Transporter unvermittelt los und stieß mit einem stehenden Funkstreifenwagen zusammen, sodass Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-jährigen Fahrer ergab mehr als 1,1 Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.