Seevetal: In Schlangenlinien auf der A7 unterwegs

Seevetal - Sichtlich betrunken fiel ein 43jähriger Mann aus Hannover am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, mehreren Verkehrsteilnehmern auf der A7 in Höhe Seevetal auf.

Nachdem der Mann zunächst in Schlangenlinien in Richtung Hamburg gefahren war hielt er unvermittelt auf dem Standstreifen an, um dort zu urinieren. Als er seine Fahrt fortsetzte, konnte er von Beamten der Autobahnpolizei angehalten werden.

Diese stellten bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille fest. Zudem hatte er keinen Führerschein. Seine Fahrt dürfte er nicht fortsetzen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.