Seevetal: Neue Öffnungszeiten der Ortverwaltungen

Seevetal - Die vier größeren Ortsverwaltungen in Meckelfeld, Maschen, Fleestedt und Hittfeld stehen ab dem 1. Juli an Montagen und Donnerstagen zu den gewohnten Öffnungszeiten auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung zur Verfügung. Seevetaler, die dieses Angebot nutzen möchten, müssen an diesen Tagen jedoch mit Wartezeiten rechnen.

In der übrigen Zeit sind die Ortsverwaltungen wie zuletzt nur nach vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen. Schon vergebene Termine für einen Montag oder Donnerstag bleiben bestehen. Die Ortsverwaltungen in Bullenhausen und Ramelsloh bleiben zunächst weiterhin geschlossen. Die neue Regelung soll vorerst bis Ende September dieses Jahres erprobt werden. dl