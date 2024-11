Seevetal: Schmuddelwetter sorgte für Feuerwehreinsätze

Seevetal - Das Schmuddelwetter mit ordentlich Wind hat am Mittwoch für Feuerwehreinsätze in Seevetal gesorgt. Die Feuerwehr Maschen rückte zur A1 aus, die bei Hittfeld unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte reinigten die Siele, damit das Wasser abfließen konnte.

An der Hittfleder Landstraße beseitigte die Wehr Fleestedt einen umgetstürzten Baum, der die Fahrbahn blockierte. Auch in der Straße Milchberg und in der Helmstorfer Straße in Lindhorst stürzten Baume um. In einem Fall wurde ein abgestelltes Auto beschädigt. zv