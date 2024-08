Seevetal: Zwei Einbrüche tagsüber

Seevetal - Gleich zwei Tageswohnungseinbrüche passierten am Donnerstag in Helmstorf und Hittfeld. In der Moorstraße brachen Einbrecher eine Nebentür zu einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten Schmuck.

Am Karoxbosteler Weg stiegen Einbrecher über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Ob und was gestohlen wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. In beiden Fällen entkamen die Täter.

Die Polizei schließt nicht aus, dass beide Taten von denselben Einbrechern begangen wurden. dl