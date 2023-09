Sinstorf: Schwerlastkontrolle auf der A7

Sinstorf - Polizisten kontrollierten am Dienstag gezielt Lastwagen auf dem Rastplatz Harburger Berge an der A7. Bei 31 der 45 kontrollierten Lastern gab es Beanstandungen. Die Einsatzkräfte sprachen bei 24 Fahrzeugen ein vorläufiges Verbot der Weiterfahrt aus.

In 20 Fällen ging es um einen Verstoß bei der Ladungssicherung, an drei Fahrzeugen wurden gravierende technische Mängel festgestellt und in einem Fall lag ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Insgesamt wurden sieben Sicherheitsleistungen von ausländischen Fahrzeugführern erhoben. zv