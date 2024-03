Stelle: 25-Jährige bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Stelle - Eine 25-jährige Frau hat sich am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der K1 schwer verletzt. Die Frau war gegen kurz nach 12 Uhr von Hoopte in Richtung Over unterwegs, als sie auf gerader Strecke plötzlich zu Fall kam.

Hierbei verletzte sich die 25-jährige schwer. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar. cb