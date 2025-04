Stelle: An zahlreichen Fahrzeugen Lack zerkratzt

Stelle - In den letzten Wochen gab es den Straßen Am Sandberg und Hansastraße in den letzten Wochen mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Insgesamt hat die Polizei seit dem 24. Februar acht entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Nicht immer ist der Tatzeitraum laut Ermittler näher einzugrenzen.



Es waren Fahrzeuge verschiedener Marken betroffen. Bei den Autos, die zum Teil an der Straße, zum Teil auf Grundstücken geparkt waren, wurde der Lack zerkratzt.



Hinweise nimmt die Polizei in Stelle unter der Telefonnummer 04174 668980 entgegen.