Stelle: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren - Lappen weg

Stelle - Ein 38-jähriger Mann musste am Sonntagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hatte. Gegen 19.05 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Pkw auf der Harburger Straße in Fahrtrichtung Winsen eine Verkehrsinsel überfahren habe. Der Verursacher sei danach zu einer Tankstelle gefahren.

Dort konnten Beamte den 38-Jährigen in seinem Wagen feststellen. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille. Zeugen gaben weiterhin an, dass er kurz vor dem Unfall schon in Schlangenlinien gefahren war.

Der Mann musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein des 38-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.