Stelle: Einbrecher erbeutet Kleinkalibergewehr

Stelle - Bei einem Einbruch in das Schützenhaus am Penellweg hat der Täter ein Kleinkalibergewehr erbeutet. Der Einbrecher war in das Schützenhaus eingebrochen und hatte anschließend mehrere Türen aufgebrochen, um an einen Tresor zu kommen, den er knackte. Darin war das Gewehr aufbewahrt gewesen.

Der Einbrecher war zur Tatzeit mit einer langen Jacke und hellen Sneakers bekleidet und trug eine Mütze. Möglicherweise war er mit einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei prüft, ob die Tat mit dem Einbruch in die Schule in der selben Nacht im Zusammenhang steht. zv