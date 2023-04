Stelle: Falscher Polizist fragte Seniorin aus

Stelle - Bereits am Osterwochenende hatte ein unbekannter Mann im Bardenweg an der Haustür einer Seniorin geklingelt und sie wegen angeblicher Autoaufbrüche zu einer möglichen Alarmanlage oder Kameratechnik auf ihrem Grundstück befragt.

Als die Frau dieses Erlebnis später Angehörigen mitteilte, schöpften diese Verdacht und meldeten sich bei der richtigen Polizei. Die hatten niemanden zu der Seniorin geschickt. Tatsächlich dürfte es sich um einen Betrugsversuch sowie Amtsanmaßung gehandelt haben.

Die Polizei in Stelle sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte, die möglicherweise am Osterwochenende ebenfalls Besuch von diesem angeblichen

Polizisten bekommen haben. Hinweise an die Telefonnummer 04174 6689. zv