Stelle: Körperverletzung in Unterkunft – Polizei sucht Zeugen

Stelle - Am Sonntag gegen kurz nach 14 Uhr, kam es im Bereich der Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Zum Reiherhorst zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-jähriger Bewohner war in seinem Zimmer von drei unbekannten Männern aufgesucht und unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen worden.

Der Mann sprang aus dem Fenster seines Zimmers und lief in Richtung Straße. Dort wurde er von einem Autofahrer mitgenommen und zur Polizei gebracht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der Hintergrund des Angriffs ist derzeit unklar. Die drei unbekannten Täter waren männlich und etwa 1,80 Meter groß. Sie trugen weiße Bekleidung inklusive weißer Mützen. Nach Angaben von Zeugen waren sie dem 31-Jährigen nach dem Sprung aus dem Fenster noch ein Stück hinterhergelaufen, bis er schließlich in das Auto gestiegen war.

Die Polizei in Stelle sucht Zeugen, denen das Trio vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Möglicherweise hatten sie selbst ein Fahrzeug in der Nähe der Unterkunft abgestellt. Hinweise, bitte an Telefon 04174 668980.