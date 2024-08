Stelle: Täter machte schnelle Beute

Stelle - Schnelle Beute konnte am Sonntag ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße machen. Dort hatte eine Frau kurz die Haustür offen stehen lasse. So war die im Flur abgestellte Tasche von der Straße aus zu sehen.

Der Täter nutzte offenbar diese Gelegenheit und griff zu. Er erbeutete neben Bargeld auch die Ausweispapiere der Frau. zv