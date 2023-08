Straßenbauarbeiten in Eißendorf: Behinderungen am Hainholzweg

Eißendorf - Straßenbauarbeiten in Eißendorf: Am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Juli, werden in Teilbereichen des Hainholzwegs Straßenbauarbeiten zur Beseitigung von Schäden durchgeführt.

Die Fahrbahnoberfläche der Straße Hainholzweg weist in Teilbereichen Schäden auf. Diese werden an den beiden Tagen behoben. Das gewählte Verfahren kann bei Regen nicht durchgeführt werden, daher kann es zu einer zeitlichen Verschiebung der Arbeiten kommen.

Im Abschnitt Ehestorfer Weg bis In der Alten Forst werden beidseitig Haltverbote eingerichtet. Der Verkehr wird um die Baufelder herumgeführt. Eine Sperrung der Straße wird nicht eingerichtet. Es ist mit Behinderungen zu rechnen. (cb)