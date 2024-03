Tag der offenen Tür am Immanuel-Kant-Gymnasium

Marmstorf - Das Immanuel-Kant-Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür ein. Am Freitag, 13. Januar stellt sich von 16 bis 19 Uhr das Immanuel-Kant-Gymnasium, Am Pavillon 15, interessierten Schülern und deren Eltern vor.

Als Europaschule ist ein europäischer Schwerpunkt in allen an der Schule vertretenen Fächern integriert. Darüber hinaus richten wir unseren Unterricht an unseren drei Säulen aus: Ästhetische Bildung, Bilinguales Lernen und MINT (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Ein umfassendes Ganztagsangebot mit Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und verschiedenen Freizeitaktivitäten rundet den Schultag der Schüler ab.

Am Tag der offenen Tür können Sie und Ihre Kinder sich selbst einen Einblick verschaffen durch ein Bühnenprogramm in der Aula mit Informationen über die Schule und der Vorstellung der Klassenlehrer für den Jahrgang 5, verschiedene Mitmachangebote und Vorführstunden einzelner Fächer, Vorstellungen einzelner Fächer, etwa anhand von Unterrichtsergebnissen und Projekten, Gespräche mit der Schulleitung, Lehrkräften, dem Schulsprecherteam und dem Elternrat, gemütliches Beisammensein im Elterncafé bei Kaffee und Kuchen. (cb)