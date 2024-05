Tespe: Sachbeschädigungen im Freibad - Polizei sucht Zeugen

Tespe - Vermutlich am frühen Abend des Himmelfahrtstages kam es im Freibad Tespe in der Straße Am Schwimmbad zu einer Sachbeschädigung. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bislang Unbekannte warfen drei Fensterscheiben des Bademeisterhäuschens im Freibad ein. Hierzu benutzten sie kleine Asphaltbrocken, die sie auf der defekten Fahrbahn vor dem Bad vorgefunden hatten.

Außerdem warfen die Täter zahlreiche Brocken in das Schwimmbecken. Vor der Eröffnung am 11. Mai musste das gesamte Becken aufwändig gereinigt werden.

Zur Tatzeit wurden in der Straße drei bis vier junge Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 20 Jahren, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, beobachtet. Eine Person war von kräftiger Statur, die anderen Personen alle schlank. Alle Personen waren dunkel gekleidet, hatten Rucksäcke dabei, waren augenscheinlich alkoholisiert und zu Fuß unterwegs. Die Verdächtigen hatten zudem Feuerwerkskörper dabei, die sie auch zündeten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marschacht unter 04176 948930.