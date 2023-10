Tötensen: Diebe stehlen Radlader von Autobahnparkplatz

Tötensen - Gleichen einen kompletten Radlader im Wert von 36.000 Euro haben unbekannte Täter vom Parkplatz Rosengarten-Ost an der A261 gestohlen. Der Diebstahl passierte am Wochenende und wurde am Montagmorgen bemerkt.

Es handelt sich um eine Baumaschine vom Hersteller Caterpillar, Modell CAT908M. Der gelbe Radlader war mit einer Klappschaufel ausgerüstet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugenan die Autobahnpolizei in Winsen, Telefon 04171 796-200. zv