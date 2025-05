Toppenstedt: Unfall nach Ausweichmanöver auf der A7

Toppenstedt - Auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetztes Auto war um 16.35 Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als dessen 53-jähriger Fahrer wegen eines in die Fahrbahn ragenden Verkehrszeichens nach rechts ausweichen musste.

Dabei geriet der VW ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Eine 22-jährige Frau, die sich mit ihrem Seat dahinter befand, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Heck des VW.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt, vier von ihnen kamen zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 27.000 Euro.

Möglicherweise war das Verkehrszeichen nicht richtig an der Mittelschutzplanke fixiert gewesen, sodass es sich in den Fahrstreifen neigte. Die Ermittlungen dazu dauern an.