Tostedt: Bundespolizei sucht Frauenschläger

Tostedt - Die Bundespolizei fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Samstagabend im Bahnhof Tostedt eine Frau (22) geschlagen hat. Laut Aussage der Frau hatte der Täter auf der Treppe gehockt. Was dann passierte schildert die Bundespolizei so: "Der Mann zeigte auf ihre Haare und stellte in unverständlicher Sprache Fragen. Wegen eines vorbeifahrenden Güterzuges konnte sie ihn kaum verstehen. Plötzlich soll er ihr dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben und sofort geflüchtet sein".

Die Tat war von einer anderen Frau beobachtet worden. Der Schläger wird als etwa 1,7 Meter großer Südländer, vermutlich Nordafrikaner, mit rundlichem Gesicht und schwarzen und nach hinten leicht gewellten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine kurze schwarze Jacke mit gesticktem goldenem Muster oder kästchenförmigen goldenen Applikationen.

Hinweise an die Bundespolizei unter Telefon 0421/16299-7777. zv