Tostedt: Drei Verletzte und 26.000 Euro Schaden bei Unfall auf B75

Tostedt - Drei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 26.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag gegen 18 Uhr auf der B75 in Höhe der Straße Unter den Linden ereignet hat.

Der 80-jährige Fahrer eines Toyota wollte mit seinem Auto von einem Grundstück auf die B75/ Unter den Linden einfahren. Aus unerklärlichen Gründen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf die B75, ohne auf den Verkehr zu achten.

Dort traf er zunächst einen Opel Meriva, der die B 75 in Richtung Wistedt befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieses Auto dann gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil geschoben.

Der 80-jährige Mann aus Hollenstedt und die Fahrerin des Opel wurden leicht, der 48-jährige Beifahrer in dem Opel schwer verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Warum der Toyota-Fahrer, ohne auf den Verkehr zu achten, mit so hoher Geschwindigkeit auf die B75 einfuhr bleibt zu ermitteln.