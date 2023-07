Unfall auf der A7: Bei Regen ins Schleudern geraten

Ramelsloh - Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in Höhe Ramelsloh. Gegen 20.55 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann mit seinem BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern.

Der Pkw prallte seitlich gegen den VW Multivan eines 53-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge rutschten in der Folge in die Außenschutzplanke und blieben auf dem Seitenstreifen stehen. Beide Fahrer sowie die zwei Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Alle vier Personen kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt bleiben. An den Fahrzeugen und an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. cb