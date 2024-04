Unfall in Marschacht: Verursacher flüchtet zu Fuß vom Unfallort

Winsen - Am frühen Samstagabend kam es in Marschacht, Elbuferstraße in Höhe Sandhagenweg, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Focus kam gegen 17.40 Uhr in den Gegenverkehr und stößt mit dem Opel einer vierköpfigen Familie aus Tespe zusammen.

An den Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, die 36-jährige Fahrerin des Opels sowie ihr 37-jähriger Ehemann werden leicht verletzt. Die beiden Kleinkinder bleiben unverletzt.

Der Unfallfahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort, bevor die Polizei eintrifft. Trotz einer intensiven Suche mit mehreren Streifenwagen wird der Mann zunächst nicht gefunden. Am Sonntagmorgen stellt sich der nunmehr 37-jährige Unfallverursacher aus Belarus bei der Polizei in Geesthacht. Er wird an die zuständige Polizei in Winsen übergeben, die die weiteren Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht übernimmt.

Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe leisten, zudem wurde sein Führerschein einbehalten. (cb)