Vahrendorf: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Vahrendorf -Während die Bewohnerin im Obergeschoss schlief sind Einbrecher in ein Haus in der Straße Am Sandberg eingestiegen. Sie hatten die Haustür aufgehebelt, ohne, dass es die Frau bemerkte.

Die Täter durchwühlten anschließend im Erdgeschoss die Räume und erbeuteten Geld und Schmuck.

Die Polizei sucht jetzt zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete. zv