Vatertag im Landkreis: Wenig Einsätze - aber zwei große Schlägereien

Landkreis - Die Polizei im Landkreis Harburg vermeldet eine verhältnismäßig ruhige Einsatzlage zum Himmelfahrtstag. Obwohl viele junge Menschen aufgrund des guten Wetters am Donnerstag traditionsgemäß mit Bollerwagen unterwegs waren und sich an neuralgischen Orten im Landkreis getroffen haben, blieb es zumeist bei relativ harmlosen Einsatzanlässen, wie zum Beispiel Ruhestörungen, Gefahrenstellen durch Personen oder Gegenstände auf der Fahrbahn.

Im Laufe des Nachmittags und Abends nahmen dann gewalttätige Auseinandersetzungen zu. Am Pulvermühlenteich in Seevetal gerieten etwa 20 Personen aneinander, von denen vier im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auf dem Gelände eines Freizeitzentrums in Heidenau konnte die Auseinandersetzung zwischen 25 Personen mit einem großen Aufgebaut von Polizeikräften unterbunden werden. Ein Polizeibeamter wurde bei einer Widerstandshandlung im Gesicht verletzt. cb