Veddel: Zwölf Festnahmen nach Walnuss-Diebstahl im großen Stil

Veddel – Schneller Erfolg für die Polizei auf der Veddel: Donnerstabend haben Zivilfahnder zwölf Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine ganze Containerladung Walnüsse im Stadtteil Veddel entwendet zu haben.

Die Täter hatten die 15 Paletten Nüsse in der Nacht zu Dienstag von einem Firmengelände an der Peutestraße aus einem dort auf einem Sattelauflieger befindlichen Container entwendet. Sie waren nach der Tat zunächst unerkannt geflüchtet.

Donnerstag boten die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Männer dem bestohlenen Firmeninhaber - offensichtlich in Unwissenheit über seine Rolle - Walnüsse zum Kauf an. Er bekundete sein Interesse an der Ware und verabredete sich mit den Verkäufern in Billbrook. Gleichzeitig informierte er die Polizei über das Locktreffen.

Mehrere Fahnder begaben sich zum Übergabeort. Dort trafen zur verabredeten Zeit unter anderem zwei Transporter ein, die mit Walnüssen beladen waren. Der ehemalige Besitzer der Walnüsse erkannte die angebotene Ware sofort als sein Eigentum wieder.

Daraufhin griffen die Einsatzkräfte zu. Insgesamt konnten zwölf Rumänen im Alter von 17 bis 51 Jahren vorläufig festgenommen werden. Die Fahrzeuge sowie weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Zuvor hatten die später Festgenommenen etwa 2.800 Kilogramm Walnüsse aus den Fahrzeugen ausgeladen.

Fünf der Tatverdächtigen (26, 31, 35, 37 und 51 Jahre alt) wurden durch das zuständige Landeskriminalamt dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und müssen sich heute vor einem Haftrichter verantworten. Für die anderen Rumänen, die zwischen 17 und 37 Jahre alt sind, lagen keine Haftgründe vor.

Die noch andauernden Ermittlungen - insbesondere zum Verbleib der übrigen mehr als zwölf Tonnen Walnüsse - führt das zuständige LKA 182.