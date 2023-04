Vortrag im DRK-Stadtteiltreff zum Thema „Nepp, Abzocke und Bauernfängerei“

Harburg – „Nepp, Abzocke, Bauernfängerei?“ Das ist der Titel des nächsten Vortrags im DRK-Stadtteiltreff in der Eddelbüttelstraße. Unter dem Motto „Vorsicht bei Geschäften an der Haustür und am Telefon!“ informiert Hans-Jürgen Köster, von der Verbraucherzentrale Hamburg, über Trickbetrüger-Maschen und gibt Tipps, wie man sich vor Betrug an der Haustür oder am Telefon schützen kann.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 12. April, von 14 bis 16 Uhr im DRK-Stadtteiltreff in der Eddelbüttelstraße 47a statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.