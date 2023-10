Waltershof: Seeleute als Fußgänger auf der A7

Waltershof - Polizisten haben am Samstagabend drei Seeleute "aufgegabelt", die zu Fuß auf der A7 unterwegs waren. Autofahrer hatten das Trio zuvor gemeldet.

Die Seeleute, so stellte sich heraus, waren Besatzungsmitglieder der Containerfrachters Marie Maersk. Das Schiff sollte am Sonntagmorgen in Richtung des belgischen Hafens Antwerpen auslaufen.

Die Seeleute, ein 52 Jahre alter Filipino und zwei 28 und 39 Jahre alte Inder, hatten sich nach dem Navi auf ihrem Smartphone gerichtet. Das war aber auf eine Strecke für Autos und nicht für Fußgänger eingestellt gewesen. So wurde das Trio direkt auf die Autobahn geleitet.

Die Seeleute wurden von den Polizisten mit zur Wache genommen. Von dort holte sie ein Shuttle ab und brachte sie zum Schiff. zv