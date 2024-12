Welle/Kampen: Festzeltwände aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

Welle/Kampen - Auf dem Gelände des Schützenvereins an der Straße Am Schützenplatz kam es in der Zeit zwischen dem 26. Und 29. Dezember zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte haben ein dort aufgestelltes Festzelt beschädigt. Insgesamt 16 Seitenelemente des Zeltes wurden durch lange Einschnitte unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182 404270 entgegen.