Wilhelmsburg: Zeugen nach Überfall auf Frau gesucht

Wilhelmsburg - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Überfall auf eine junge Frau geben können, der sich am am vergangegen Freitag gegen 20:15 Uhr auf dem Wanderweg am Kanal von der Schlenzigstraße zur Georg-Wilhelm-Straße ereignete.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 35-jährige Frau von einem Mann angesprochen und verfolgt. Der Täter ergriff sie und zerrte sie in ein Gebüsch, in dem er versuchte, sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen.



Die 35-Jährige wehrte sich und schrie um Hilfe. Als sich ein Fahrradfahrer näherte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Schlenzigstraße.



Der Mann wird von der 35-Jährigen wie folgt beschrieben:



- etwa 30 Jahre

- 170-180 cm groß

- schlanke Statur

- kurze, dunkle Haare

- ein nordafrikanisches bis arabisches Erscheinungsbild

- bekleidet mit einem Sweatshirt mit Tarnfarbenmuster und dunkler

Jeans



Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Radfahrer der möglicherweise auf die Situation aufmerksam geworden ist, sich bei Polizei unter der Rufnummer des Hinweistelefons im Landeskriminalamt (040-4286 56789) zu melden. zv