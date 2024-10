Winsen: 20-jährige Autofahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle

Winsen - Beamte der Polizei Winsen wollten am Donnerstag gegen 20.30 Uhr, ein Auto im Tönnhäuser Weg in Winsen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Die Fahrzeugführerin missachtete jedoch das Anhalte Signal und entfernte sich dann in Richtung Wikingerweg.

Hier wurde die 20-jährige Fahrerin unmittelbar neben dem Auto angetroffen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich an dem Auto Kennzeichen befanden, die sie zuvor am Bahnhof in Winsen gestohlen hatte. Damit bestand auch kein Versicherungsschutz für das Auto.

In dem Auto wurden weitere Kennzeichen gefunden, welche die Frau aus Büchen zuvor in Hamburg entwendet hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Frau nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zusätzlich konnten bei ihr körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die den Verdacht begründeten, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die aufgefundenen Autokennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden zunächst sichergestellt.